Россия за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз за год. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он отметил, что президент России Владимир Путин «полностью переключился на военную экономику».

Немецкую безопасность министр назвал «хрупким активом». Он призвал больше инвестировать в нее.

Накануне заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия, находясь в состоянии гибридной войны с Североатлантическим альянсом, абсолютное большинство вооружений производит сама, сотрудничая с рядом стран.

В ноябре представители группировки российской войск «Север» заявили, что российское оружие, применяемое в зоне специальной военной операции, по своим характеристикам не уступает аналогам из стран НАТО, в ряде случаев даже превышает их характеристики.