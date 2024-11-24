В Кремле раскрыли подробности операции по запуску "Орешника"

О разработке и боевом испытании новейшей российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» знал совсем узкий круг лиц, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля признался, что лично узнал о случившемся вместе со всеми. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

В Кремле высказались о безрассудных шагах уходящей администрации США