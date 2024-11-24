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«Засекреченный процесс»: в Кремле раскрыли, кто знал о запуске «Орешника»

О разработке и боевом испытании новейшей российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» знал совсем узкий круг лиц, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

В Кремле раскрыли подробности операции по запуску "Орешника"
© globallookpress.com

Представитель Кремля признался, что лично узнал о случившемся вместе со всеми. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

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По всей видимости, совсем узкий круг [знал], конечно. Разработка новейших видов вооружения, тем более в такой геополитической ситуации — это абсолютно засекреченный процесс, — отметил он.
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