Проект новейшей баллистической ракеты «Орешник» был строго засекречен, о нем знали немногие. Об этом в интервью тележурналисту Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что о разработке новой российской ракеты и ее скором применении знал «совсем узкий круг».

«Разработка новейшего вида вооружения, тем более, в такой геополитической ситуации, это абсолютно засекреченный процесс», — сказал Песков.

Он подтвердил, что узнал об «Орешнике» «вместе со всеми»

В Кремле высказались о безрассудных шагах уходящей администрации США

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что создатели новейшей ракеты «Орешник» получат государственные награды. Глава государства отметил, что их работа заслуживает особого уважения и признания.

Российская армия 22 ноября нанесла удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске, задействовав гиперзвуковую систему «Орешник». Удар стал ответом на применение Киевом западных ракет против России.