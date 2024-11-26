Макрона обвинили в предательстве из-за возможной отправки войск на Украину

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в случае отправки войск на Украину президент Франции Эммануэль Макрон станет предателем своей страны. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Это будет не война Франции, а искра с желаемой целью развязать третью мировую войну (...) [Этот] приказ отдал бы не командующий армии, а предатель родины, подчиняющийся иностранным державам, враждебным Франции», — сказал он.

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Филиппо добавил, что если французский лидер решит отправить войска на Украину, то главной обязанностью граждан страны станет массовое неповиновение безумному решению президента, ради спасения Франции от катастрофы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обучение Францией солдат Вооруженных сил Украины говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт на Украине. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Макрон является одним из наиболее ярых сторонников «войны до победы» и «стратегического поражения» России.