Стали известны действия США после оповещения о пуске «Орешника»

США после получения уведомления о пуске баллистической ракеты «Орешник» поделились данной информацией с Великобританией и Францией, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, которые приводит РИА Новости, между Вашингтоном и Москвой действует договоренность, что страны должны уведомлять друг друга о пусках таких ракет.

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Пентагон, очевидно, далее незамедлительно уведомил своих «ядерных партнеров» в лице Великобритании и Франции о предстоящем российском пуске БРСД «Орешник» с целью исключить любые ошибочные интерпретации, — считает Коротченко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в автоматическом режиме направила США предупреждение о запуске «Орешника» по объекту ОПК Украины. По его словам, дело в том, что ракета является баллистической. Песков добавил, что баллистический снаряд не накладывает на Россию такое же количество обязательств, как межконтинентальная.

Кроме того, Песков отметил, что Вооруженные силы России проработают нюансы предупреждения мирных граждан Украины о предстоящих ударах. При этом представитель Кремля отметил, что сам пока не может раскрыть детали.

Российский лидер Владимир Путин в ходе обращения 21 ноября заявил, что РФ будет заблаговременно предлагать мирным жителям Украины покинуть зону возможного поражения в случае применения ракет. По его словам, данное предупреждение будет дано гражданам других дружественных государств.