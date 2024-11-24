Раскрыта провальная атака ВСУ за $2,5 млн на Бердянский порт

ВСУ запустили ракету стоимостью $2,5 млн по пустым бочкам в Бердянскому морскому торговому порту, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он отметил, что емкости были выведены из эксплуатации, поэтому топлива не содержали. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Ударом ракеты стоимостью $2,5 млн уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы. Ракетная атака не повлияла на работоспособность порта, — сказано в публикации эксперта.

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Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что никто в результате атаки Украины не пострадал. Возгорания, возникшие в результате удара управляемой ракетой, были погашены.