Украина может полностью лишиться своих территорий в Донецкой народной республике (ДНР) до наступления зимы. Об этом сообщил украинский командир взвода батальона «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач.

«До конца текущего месяца Киев может утратить контроль над соответствующими территориями ДНР», — заявил Деркач.

Его слова приводит «Ридус». Он также предсказал, что за освобождением региона могут последовать переговоры между Киевом и Москвой и возможная заморозка конфликта. Помимо этого, командир отметил, что ВСУ необходимо продолжать бороться, чтобы избежать военных действий на западной и центральной Украине, а также в таких городах как Днепр.

Названо средство контроля позиций РФ в Курской области

Ранее о возможной заморозке украинского конфликта говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он предлагал отложить обсуждение вступления Украины в НАТО на десять лет и создать демилитаризованную зону в Донбассе с международными войсками. Однако в Кремле такую идею не оценили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России важно достичь своих целей в конфликте на Украине, его «заморозка» не подойдет, передает «Национальная служба новостей».