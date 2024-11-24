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Украинские военные рискуют потерять ДНР в ближайший месяц

Украина может полностью лишиться своих территорий в Донецкой народной республике (ДНР) до наступления зимы. Об этом сообщил украинский командир взвода батальона «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач.

Украинские военные рискуют потерять ДНР в ближайший месяц
© globallookpress.com
«До конца текущего месяца Киев может утратить контроль над соответствующими территориями ДНР», — заявил Деркач.

Его слова приводит «Ридус». Он также предсказал, что за освобождением региона могут последовать переговоры между Киевом и Москвой и возможная заморозка конфликта. Помимо этого, командир отметил, что ВСУ необходимо продолжать бороться, чтобы избежать военных действий на западной и центральной Украине, а также в таких городах как Днепр.

Названо средство контроля позиций РФ в Курской области

Ранее о возможной заморозке украинского конфликта говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он предлагал отложить обсуждение вступления Украины в НАТО на десять лет и создать демилитаризованную зону в Донбассе с международными войсками. Однако в Кремле такую идею не оценили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России важно достичь своих целей в конфликте на Украине, его «заморозка» не подойдет, передает «Национальная служба новостей».

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