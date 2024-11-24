Одной из следующих целей ВСУ для удара ракетами ATACMS по территории России может стать Ростовская область. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

"Одной из крупнейших концентраций, потенциально на которую может нацелиться (ракетами ATACMS – прим. ред.) Украина, является Ростовская область", - говорится в сообщении издания.

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Отмечается, что ВСУ могут ударить американским дальнобойным оружием как минимум по четырем военным аэродромам в российском регионе.

Кроме того, как пишет WSJ, в Вашингтоне уже составили карту с около 200 военными целями для Украины в России в зоне досягаемости ракет ATACMS. До этого бывший американский морпех Брайан Берлетик заявлял, что удар новейшей российской ракетой средней дальности "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске на Украине стал серьезным предупреждением для Запада.

Агрессивная политика Североатлантического альянса будет продолжаться, пока объединение не почувствует, к каким последствиям приведут его необдуманные действия, добавил Берлетик.