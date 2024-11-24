В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости". Подробности не приводятся. Ранее в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Незадолго до этого сообщалось о взрывах в украинских городах Ромны и Сумы.

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По данным официального ресурса для оповещения населения, в Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины действовала воздушная тревога. В ночь на 23 ноября в киевском районе Борщаговка взорвались два трансформатора.

Тогда воздушная тревога действовала в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.