Пленный боец ВСУ: на Украине солдат учат стрелять по видео с YouTube

Военнослужащих Вооружённых сил Украины обучают стрельбе по видео с YouTube. Об этом рассказал украинский военнопленный Владимир Молозин.

В беседе с РИА Новости он вспомнил, как спросил у начальника штаба, с чего следует начать обучение в противотанковом взводе.

«...Он сказал: «Посмотрите в YouTube, там всё рассказывают»… Сказали посмотреть СПГ-9», — рассказал Молозин.

Ранее другой украинский военнопленный рассказал о привлечении к службе в ВСУ граждан с психическими расстройствами.