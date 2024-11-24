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Пленный боец ВСУ: на Украине солдат учат стрелять по видео с YouTube

Военнослужащих Вооружённых сил Украины обучают стрельбе по видео с YouTube. Об этом рассказал украинский военнопленный Владимир Молозин.

Пленный боец ВСУ: на Украине солдат учат стрелять по видео с YouTube
© globallookpress.com

В беседе с РИА Новости он вспомнил, как спросил у начальника штаба, с чего следует начать обучение в противотанковом взводе.

«...Он сказал: «Посмотрите в YouTube, там всё рассказывают»… Сказали посмотреть СПГ-9», — рассказал Молозин.

Ранее другой украинский военнопленный рассказал о привлечении к службе в ВСУ граждан с психическими расстройствами.

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