Названо средство контроля позиций РФ в Курской области

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" постоянно контролируют воздушное пространство над позициями ВС РФ в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в приграничных районах Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" расчет ЗРПК "Панцирь-С" неоднократно уничтожал воздушные цели ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что комплекс оборудован 12 зенитными ракетами, а также двумя двуствольными 30-миллиметровыми пушками с боекомплектом в 1 400 выстрелов.