ВС РФ ударили по скоплению пехоты ВСУ в Запорожской области

Расчет многофункционального беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Орлан-10" обнаружил на ореховском направлении в Запорожской области скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скорректировал по ним работу артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во время боевого дежурства расчет обнаружил скопление пехоты ВСУ, вычислил координаты и передал их на пункт управления, после чего артиллерия ВДВ нанесла по нему массированный огневой удар, уничтожив до двух отделений противника. Расчет БПЛА зафиксировал и подтвердил поражение цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Орланы" регулярно летают далеко за линию фронта, в глубину обороны противника. "Их основная задача - разведка и поиск целей, корректировка огня различных видов вооружения, а также видеофиксация огневого поражения военных объектов, живой силы и техники противника", - добавили в Минобороны.

Для поиска целей БПЛА оборудован оптическими приборами и тепловизором. Собирают его за несколько минут, "Орлан" может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту. В зависимости от полезной нагрузки, он может вести круглосуточную разведку, работать ретранслятором, а также выполнять функции летающей станции радиоэлектронной борьбы.

В начале 2024 года генконструктор производящего беспилотники "Орлан" Специального технологического центра Роман Иванов в интервью ТАСС рассказал, что в зоне специальной военной операции этих беспилотников применяется до тысячи.