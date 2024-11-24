В городе Ромны на Украине произошли взрывы

В городе Ромны Сумской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

© Газета.ру

Подробности не приводятся. До этого сообщалось о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. В ночь на 23 ноября в киевском районе Борщаговка взорвались два трансформатора.

Тогда воздушная тревога действовала в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.