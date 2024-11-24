Медведев объяснил рост военных расходов в России

Рост военных расходов в российском бюджете возник на фоне нужд спецоперации, объяснил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, передает РИА Новости.

По его словам, рост расходов не планировался в долгосрочной перспективе, однако любые военные действия требуют пересмотра государственного бюджета. «И такой пересмотр состоялся, естественно, на военные расходы сейчас тратится больше денег», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, было ли запланировано выделение большого финансирования на производство военной техники в России.

Ранее Медведев рассказал, что подавляющее большинство видов вооружений для нужд специальной военной операции производится в России.