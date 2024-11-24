Смирнов сообщил об угрозе ракетных ударов в Курской области

В Курской области ввели режим ракетной опасности. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

"Курская область: ракетная опасность!" — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 1:26 по московскому времени.

Смирнов призвал жителей области найти укрытие. Тем, кто находится дома, он рекомендовал зайти в помещение без окон со сплошными стенами. Если режим ракетной опасности застал на улице, губернатор посоветовал укрыться в ближайшем здании. В 1:33 Смирнов сообщил об отмене режима ракетной опасности.