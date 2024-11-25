Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что с применением новейшего баллистического комплекса средней дальности «Орешник» в конфликте на Украине начался новый этап. Публикация появилась на его канале в YouTube.

Он назвал применение «Орешника» важнейшей революцией. Эксперт также напомнил, что ракета неуязвима для систем ПВО Украины и стран Запада.

По словам Меркуриса, «это меняет всю технологию ведения войны».

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.