МО РФ рассказало о гвардии рядовом, с группой отразившем контратаку ВСУ

Гвардии рядовой Иван Богач, командуя группой бойцов, отразил контратаку ВСУ на освобожденный ранее поселок. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

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"Ведя разведку местности с помощью беспилотника, гвардии рядовой Богач обнаружил группу украинских боевиков, которая предприняла попытку скрытно подобраться к позициям российских военнослужащих и внезапно атаковать их во фланг. Иван, грамотно распределив личный состав по огневым позициям, одним из первых вступил в бой с противником", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение под командованием Богача отражало нападение противника в течение нескольких часов. "По итогу боя враг, понеся большие потери, отступил", - добавили в Минобороны.

В ведомстве также рассказали о подвиге гвардии рядового Андрея Дынды. При обороне позиций он помощью беспилотника обнаружил украинский расчет ЗРК.