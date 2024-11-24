МО РФ рассказало о гвардии рядовом, с группой отразившем контратаку ВСУ
Гвардии рядовой Иван Богач, командуя группой бойцов, отразил контратаку ВСУ на освобожденный ранее поселок. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Ведя разведку местности с помощью беспилотника, гвардии рядовой Богач обнаружил группу украинских боевиков, которая предприняла попытку скрытно подобраться к позициям российских военнослужащих и внезапно атаковать их во фланг. Иван, грамотно распределив личный состав по огневым позициям, одним из первых вступил в бой с противником", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделение под командованием Богача отражало нападение противника в течение нескольких часов. "По итогу боя враг, понеся большие потери, отступил", - добавили в Минобороны.
В ведомстве также рассказали о подвиге гвардии рядового Андрея Дынды. При обороне позиций он помощью беспилотника обнаружил украинский расчет ЗРК.
"На основании данных, переданных гвардии рядовым Андреем Дындой, российскими артиллерийскими подразделениями по огневой позиции ЗРК был нанесен огневой удар, в результате чего была уничтожена пусковая установка комплекса, а также большое количество живой силы противника", - добавили в Минобороны.