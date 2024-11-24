Медведев назвал лучший танк в мире

Российский танк Т-90М "Прорыв" зарекомендовал себя как лучший в мире. Такую оценку замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал в интервью телеканалу Al Arabiya, которое было записано во время посещения Уралвагонзавода.

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"Нам только что показали работу нашего лучшего, наверное, танка Т-90М "Прорыв". Многие эксперты, я уж не говорю о том, что и сами военные, полагают, что это лучший танк настоящего времени - в сравнении в том числе с западными образцами", - сказал Медведев.

Он отметил, что "любые тактико-технические данные, когда их сравниваешь на бумаге, не говорят ни о чем". "Вопрос в том, как себя ведет тот или иной вид оружия, военной техники в условиях реального боя. Вот в условиях реального боя Т-90М "Прорыв" показал себя как лучший танк", - подчеркнул политик.