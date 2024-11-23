На Украине заявили о «посыпавшихся флангах» ВСУ в ДНР

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) посыпались фланги вокруг Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

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По его словам, к северо-востоку от населенного пункта российские войска «решают проблему» Раздольного и движутся на запад к селу Новый Комар. Это, указал он, создает «критические проблемы», поскольку грозит окружением города с севера. На правом фланге, продолжил он, ВС РФ продвинулись в сторону села Новоселка, через которое проходит дорога, ведущая в Великую Новоселку.

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Мирошников отметил, что при занятии Новоселки и Нового Комара Великая Новоселка окажется в окружении. Он указал, что данный населенный пункт имеет важное значение, так как выступает флангом для Курахово и Гуляйполя в Запорожской области.