Владимир Зеленский считает, что украинские генералы в наши дни обязаны находиться в окопах.

Его слова передаёт «Инсайдер UA».

«Генерал, который не был в окопе, для меня не генерал, несмотря на опыт», — подчеркнул глава киевского режима.

Зеленский сообщил, когда Трамп представит план по окончанию конфликта на Украине

Ранее издание Parisien сообщило, что наступление армии России в зоне проведения СВО ведёт к тому, что Украина с каждым днём теряет всё больше населённых пунктов.