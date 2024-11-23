Зеленский заявил, что украинские генералы должны находиться в окопах
Владимир Зеленский считает, что украинские генералы в наши дни обязаны находиться в окопах.
Его слова передаёт «Инсайдер UA».
«Генерал, который не был в окопе, для меня не генерал, несмотря на опыт», — подчеркнул глава киевского режима.
Зеленский сообщил, когда Трамп представит план по окончанию конфликта на Украине
Ранее издание Parisien сообщило, что наступление армии России в зоне проведения СВО ведёт к тому, что Украина с каждым днём теряет всё больше населённых пунктов.