Parisien: Украина теряет всё больше населённых пунктов
Наступление армии России в зоне проведения СВО ведёт к тому, что Украина с каждым днём теряет всё больше населённых пунктов. Об этом сообщает Le Parisien.
«Для войск Владимира Зеленского на местах складывается действительно сложная ситуация», — пишут журналисты.
Отмечается, что особенно тяжёлой ситуация является для ВСУ в районе Покровска (Красноармейска).
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Ранее ВС России освободили населённый пункт Новодмитровка в ДНР.
Российская армия освободила населённый пункт Дальнее в ДНР.