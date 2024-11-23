Наступление армии России в зоне проведения СВО ведёт к тому, что Украина с каждым днём теряет всё больше населённых пунктов. Об этом сообщает Le Parisien.

«Для войск Владимира Зеленского на местах складывается действительно сложная ситуация», — пишут журналисты.

Отмечается, что особенно тяжёлой ситуация является для ВСУ в районе Покровска (Красноармейска).

В США заявили об ужасе среди элит после удара «Орешником»

Ранее ВС России освободили населённый пункт Новодмитровка в ДНР.

Российская армия освободила населённый пункт Дальнее в ДНР.