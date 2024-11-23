Залужный заявил о неготовности НАТО к долгосрочному противостоянию с Россией

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и украинский посол в Лондоне выразил сомнение в готовности НАТО к «войне на истощение» с Россией.

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По его словам, альянс не имеет достаточных арсеналов ракет и дронов для отражения массированных атак, которые может организовать Россия, передает РИА «Новости».

«Вопрос: какая из стран НАТО на сегодня готова отбить нападение двух тысяч целей? Я не могу назвать вам сумму, какое количество ракет получает Украина, но поверьте мне: никакой подсчет не отвечает этому количеству», – сказал Залужный в интервью украинским СМИ.

Он также отметил, что предоставляемые Украине «средства для борьбы» остаются слишком дорогими и их количество ограничено. Залужный подчеркнул, что по этой причине ни Британия, ни другие страны альянса не готовы к потенциальному противостоянию с Россией. Он предположил, что системы ПВО стран НАТО могут быть полностью разряжены за два-три месяца, задавшись вопросом о наличии у Британии хотя бы пяти тысяч ракет для систем Patriot.

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«Я что-то сомневаюсь. Опять-таки, по той же причине, что они очень дорогие, и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что произвести их – проблема», – подытожил Залужный.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что применение Украиной западного дальнобойного оружия подтверждает участие НАТО в конфликте с Россией.