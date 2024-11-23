Атака российской армии по Днепру с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» привела в ужас западные элиты. Об этом в субботу, 23 ноября, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети X.

По мнению специалиста, многие высокопоставленные чиновники Евросоюза и Соединенных Штатов оказались не готовы к тому, что Москва сможет применить столь мощное оружие.

— Удар «Орешника» разрушил их (западных элит — прим. «ВМ») хрупкие иллюзии о непобедимости, — резюмировал Шрайвер.

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден, разрешивший Киеву атаковать Россию западным дальнобойным оружием, провоцирует эскалацию конфликта на Украине, поэтому необходимо срочно начать процедуру его импичмента.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар по объекту ВПК Украины в Днепропетровске.