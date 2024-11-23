Путин подписал закон о списании кредитов до 10 млн рублей участникам СВО

Некоторым участникам специальной военной операции спишут просроченные кредитные обязательства в размере до 10 миллионов рублей. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Исполнительский сбор не будут взыскивать с должников, в том числе индивидуальных предпринимателей, в случаях участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, других воинских формирований и органов проведения контртеррористической операции, в случае призыва на военную службу по мобилизации и в случае участия в специальной военной операции, а также в случае, если они являются военнослужащими Федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющими задачи по обеспечению безопасности РФ на участках, примыкающих к району проведения СВО.

Все ранее вынесенные и неисполненные постановления о взыскании исполнительского сбора отменит судебный пристав - исполнитель. Основные условия: взыскание этого долга началось до 1 декабря 2024 года, а контракт о прохождении военной службы был заключен не ранее 1 декабря.

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При этом основания для приостановления исполнительного производства не распространяются на требования по обязательствам возмещения вреда жизни и здоровью гражданина, в том числе по возмещению вреда в связи со смертью кормильца, а также на требования имущественного характера, возникающие в результате совершения коррупционных правонарушений.