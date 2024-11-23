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Глава МИД Турции Фидан объяснил, почему конфликт на Украине стал глобальным

Поставки странами Запада оружия для украинской армии перевели весь конфликт в плоскость глобального. Об этом в субботу, 23 ноября, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Глава МИД Турции Фидан объяснил, почему конфликт на Украине стал глобальным
© globallookpress.com

По словам турецкого министра, Анкара неоднократно напоминала всему мировому сообществу о словах президента России Владимир Путина, согласно которым украинский кризис уже перерос в «глобальную войну». Причиной этого стала последовательная политика Соединенных Штатов и Евросоюза о военной поддержке Киева.

— Мы видим, что продолжающийся конфликт на Украине... углубляет линии разломов, объединяя определенных игроков, усиливается поляризация, — передает слова Фидана РИА Новости.

Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что задействованным в конфликте на Украине сторонам необходимо принять незамедлительные меры по предотвращению его эскалации.

Путин: конфликт на Украине после удара ракетами по РФ приобрел глобальный характер

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что атаки киевского режима по российской территории с помощью переданного Западом оружия будут всегда получать соразмерный ответ, чем и стал удар ВС РФ гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник» по объекту ВСУ в Днепропетровске.

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