Киев потерял контроль более чем над 40% занятых ранее Вооруженными силами Украины территорий в Курской области РФ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

"В лучшем случае мы контролировали около 1 376 кв. км. Сейчас, конечно, эта территория меньше. <…> Сейчас мы контролируем примерно 800 кв. км", - заявил собеседник агентства.

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Reuters отмечает, что Киев атакой на Курскую область намеревался замедлить наступление Вооруженных сил РФ в Донбассе и использовать контроль над территорией как рычаг давления на возможных будущих мирных переговорах, "но российские силы продолжают решительно продвигаться".