Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол республики в Великобритании Валерий Залужный предрек прорыв украинского фронта после 2027 года. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».

© Lenta.ru

По его словам, это может произойти, когда ВС России смогут накопить достаточное количество ресурсов. Он добавил, что русская армия, скорее всего, якобы будет использовать «тактику измора» ВСУ, которая приводит к уничтожению экономического и морального состояния.

Союзник Трампа Раундс выступил против переговоров с Россией

Ранее сообщалось, что Валерий Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море. По информации Der Spiegel, было частью операции по подрыву «Северных потоков» в 2022 году. Эту операцию он, как отмечается, не согласовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причина заключается в недоверии ему и его близкому окружению.