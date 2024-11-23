Экс-главком ВСУ предрек прорыв фронта ВСУ
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол республики в Великобритании Валерий Залужный предрек прорыв украинского фронта после 2027 года. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, это может произойти, когда ВС России смогут накопить достаточное количество ресурсов. Он добавил, что русская армия, скорее всего, якобы будет использовать «тактику измора» ВСУ, которая приводит к уничтожению экономического и морального состояния.
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Ранее сообщалось, что Валерий Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море. По информации Der Spiegel, было частью операции по подрыву «Северных потоков» в 2022 году. Эту операцию он, как отмечается, не согласовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причина заключается в недоверии ему и его близкому окружению.