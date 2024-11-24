В Госдуме предупредили США о поставках Украине новых крылатых ракет

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил США встанут на «скользкую дорогу» в случае одобрения новых крылатых дальнобойных ракет JASSM.

«США поставкой новых ракет рискуют пойти скользкой дорогой, с которого им вряд удастся свернуть. И путь этот имеет только одно направление — в пропасть», — отметил Шеремет

По его словам, крылатые ракеты Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) никоим образом не смогут переломить бедственную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию на фронте. Депутат добавил, что президент США Джо Байден также пытается спровоцировать Москву на максимальное обострение конфликта и применение ею еще более разрушительного оружия.

Ранее сообщалось, что американская компания Lockheed Martin анонсировала создание новой версии крылатой ракеты AGM-158 ASSM с «экстремальной» дальностью. По словам вице-президента компании по вооружениям и датчикам воздушного базирования Майкла Ротстайна, ракета AGM-158 XR будет значительно превосходить существующие версии JASSM по дальности.