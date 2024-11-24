В Госдуме предупредили США о поставках Украине новых крылатых ракет

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предупредил Соединенные Штаты о последствиях при передаче Украине новых крылатых дальнобойных ракет JASSM. Об этом сообщает РИА Новости.

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"США поставкой новых ракет рискуют пойти по скользкой дороге, с которой им вряд ли удастся свернуть. И путь этот имеет только одно направление - в пропасть", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, крылатые ракеты JASSM не смогут изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Положение Вооруженных сил Украины на фронте не улучшится.

Шеремет отметил, что новыми поставками вооружения Киеву "вцепившийся в президентское кресло" Джо Байден пытается максимально обострить конфликт на Украине, спровоцировать Россию на применение более разрушительного оружия.