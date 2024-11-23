Рогов: СБУ засекретила данные об ударе «Орешника» по «Южмашу»

Служба безопасности Украины усилила меры безопасности вокруг Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова (Южмаш) в Днепропетровске после удара ракетой «Орешник», сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, территория завода оцеплена, а информация о происшествии засекречена.

«Место удара окружено СБУ, ничего не показывают, боясь утечки, всю информацию засекретили. Думаю, что все собранные сведения моментально передаются западным спецслужбам, страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты „Орешник“, — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

Председатель комиссии также подчеркнул, что ракета «Орешник» представляет собой новое мощное оружие. По его мнению, оно способноо в значительной мере повлиять на международные отношения и привести в чувства западных лидеров.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские силы осуществили запуск гиперзвуковой системы «Орешник» по объектам завода «Южмаш», расположенного в Днепропетровске. Это действие было предпринято в ответ на удары Украины по объектам в Курской и Брянской областях с применением американских дальнобойных ракет ATACMS и британских дальнобойных Storm Shadow.