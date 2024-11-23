После того, как премьер-министр Британии Стармер пообещал увеличить расходы на оборону собственной страны, неспособность Британии защитить себя от любых ракетных атак, должна стать очень тревожным сигналом для англичан, пишет Sky News.

Издание утверждает, что Стармер наконец-то заявил, что будущей весной "наметит путь" к увеличению расходов на оборону до 2,5% от национального дохода.

Но, как пишет автор публикации, редактор издания по безопасности и обороне Дебора Хайенс, уже сегодня можно констатировать "неизбежный факт, что Британия неспособна защитить себя после десятилетий сокращения расходов на оборону".

Она также утверждает, что это проблема существует не только для Британии, но и для "для всех европейских стран НАТО".

В публикации делается вывод: если Британия и ее союзники по НАТО не осознают необходимость "перевести свои страны на военное положение", то они "могут утратить способность противостоять России".

Ранее издание Daily Mail написало, что российская гиперзвуковая ракета "Орешник" при старте с полигона Капустин Яр в Астраханской области, способна "достичь Лондона менее чем за 20 минут, а до Берлина она долетает менее чем за 15 минут".