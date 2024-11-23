РФ обсудит с партнерами по ОДКБ удары дальнобойным оружием по России

Лидеры ОДКБ на сессии Совета коллективной безопасности в Астане обсудят ситуацию с разрешением Запада бить дальнобойными ракетами вглубь РФ. Об этом сообщил источник ТАСС.

"В ближайшее время пройдет сессия Совета коллективной безопасности на высшем уровне в рамках ОДКБ, где, конечно же, этот вопрос будет фигурировать. И в рамках визита президента [РФ Владимира] Путина в Казахстан мы по-союзнически будем обсуждать все аспекты кризиса на территории Украины", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что РФ и Казахстан являются союзниками, между странами действует соглашение, касающееся оказания взаимной поддержки в случае агрессии.