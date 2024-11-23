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В России сообщили о готовности применить «Орешник» во второй раз

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может быть запущена во второй раз.

В России сообщили о готовности применить «Орешник» во второй раз
© РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Россия может дополнительно провести испытательные пуски тех же или подобных баллистических ракет в ближайшие дни, чтобы достичь того же риторического эффекта», — отмечено в публикации.

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При этом отмечается, что Россия намерена закрыть часть своего воздушного пространства 23-24 ноября, что может быть использовано для испытания каких-либо ракет. Вместе с тем источники «Военкоров Русской Весны» не уточняют, какое именно оружие будет испытано.

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