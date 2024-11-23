Командующий группировкой российских войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

— Ряд источников подтверждают снятие с должности командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина, — написал журналист в своем Telegram-канале.

Штурмовые отряды группировки войск «Юг» именно под его руководством применяли тактику «волчьей охоты», окружая украинские подразделения на Кураховском направлении.

На Украине также происходят увольнения: депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая многократно критиковала решения и действия командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), подала прошение об отставке. Парламентарий попросила снять ее с должности зампреда комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также избрать ее членом парламента по внешней политике.

5 сентября Верховная рада назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел Украины. Это решение поддержали 258 депутатов, а его кандидатуру выдвинул сам Зеленский.