В Финляндии захотели вернуть в арсенал страны противопехотные мины

Командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола в эфире телеканала MTV3 призвал обсудить вопрос о возвращении в арсенал противопехотных мин.

По словам командующего, обстановка в области безопасности значительно изменилась с тех пор, как Финляндия отказалась от противопехотных мин и присоединилась к Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин в 2012 году.

"Заключение договора и заменяющие его закупки отражали события того времени, в котором они происходили. Сейчас обстановка в сфере безопасности совершенно иная. Например, массовое использование пехоты русскими создало несколько новые условия для того, чтобы мы могли подготовиться к применению военной силы", - сказал Яаккола.

Командующий также считает целесообразным обсудить не только возможное оснащение вооруженных сил противопехотными минами, но и новые оборонные технологии.