В России назвали возможную цель удара ВСУ по порту Бердянска

Одна из возможных целей удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по порту Бердянска — устрашение, считает член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

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Эту и другие вероятные причины атаки депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Даже небольшие порты имеют определенное военное значение. Может быть, это был удар устрашения. А может быть, они думали, что туда подвозятся водой какие-то боеприпасы», — предположил Колесник.

ВСУ атаковали управляемой ракетой порт Бердянска

Обошлось без жертв. Это хорошо

Депутат отметил, что порты, как правило, являются объектами нанесения первого удара.

«Они должны быть прикрыты противовоздушной и противоракетной обороной. Это одна из основ военных действий», — заключил он.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по порту Бердянска. По его данным, атака совершена управляемой ракетой. Обошлось без пострадавших. Балицкий уточнил, что после удара возникли «очаги возгорания», но огонь уже потушен.

Также он попросил жителей Бердянска сохранять спокойствие и отметил, что в городе работает ПВО.