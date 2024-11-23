Минобороны РФ сообщило об уничтожении стоявшего на земле МиГ-29 ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили находящийся на земле самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Информация об ударе по украинскому истребителю опубликована в сводке СВО от 23 ноября.

«Уничтожен на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Также российские средства ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы Hammer, 8 реактивных снарядов HIMARS и 59 беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось, что общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили около 906,5 тыс. убитых и раненых.