Минобороны РФ сообщило об уничтожении стоявшего на земле МиГ-29 ВСУ

ВС РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме
Вооруженные силы России уничтожили находящийся на земле самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Информация об ударе по украинскому истребителю опубликована в сводке СВО от 23 ноября.
«Уничтожен на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.
Также российские средства ПВО сбили 3 управляемые авиабомбы Hammer, 8 реактивных снарядов HIMARS и 59 беспилотников самолетного типа.
Ранее сообщалось, что общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили около 906,5 тыс. убитых и раненых.