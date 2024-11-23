Стало известно об охоте ВСУ на «Ахмат»

Украинское командование отправило в Курскую область спецподразделение БПЛА для уничтожения спецназа «Ахмат», рассказал РИА Новости командир бронегруппы сводной артгруппы «Пресса» с позывным Сальза.

Он добавил, что несмотря на все усилия отряда ВСУ, «Ахмат» продолжает свою работу.

Полмесяца назад сюда было выслано еще одно элитное подразделение беспилотников, которым была поставлена задача уничтожить и всячески затруднить работу спецназу «Ахмат», в частности бронегруппе, артиллерии, — сказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ попали в «жесткую» засаду во время наступления на приграничье Курской области. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что большая группа ВСУ на технике бежала через границу на участке в Курской области, потеряв при этом часть своих танков.

До этого командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал, что большая группа украинских силовиков на технике бежала через границу на участке в Курской области. По его словам, ВСУ потеряли часть танков. Алаудинов похвалил работу российских бойцов и назвал ее достойной.

Также боец Гостуха из состава спецназа «Ахмат» указал, что ВСУ бросают иностранную технику и боеприпасы, отступая с территории Курской области. В числе оставленной противником техники оказались британский бронетранспортер и американская боевая машина пехоты Bradley.