Литва и Украина подписали договор о развитии систем "Паляница"

Литва и Украина в рамках двустороннего военного сотрудничества подписали договор об инвестициях Вильнюса в размере €10 млн в развитие украинских дальнобойных вооружений "Паляница".

© Минобороны Украины

Документ, как сообщило литовское оборонное ведомство, подписали главы Минобороны двух стран Лауринас Касчюнас и Рустем Умеров, который находится с визитом в Литве.

"Данный договор является правовой базой для перевода средств на производство украинских вооружений", - приводятся в сообщении слова литовского министра.

По его словам, это является долгосрочным обязательством Вильнюса.

"Будем и в дальнейшем поддерживать производство украинских дальнобойных вооружений", - отметил Касчюнас.

В планы Литвы входит монтаж у себя украинских линий по производству дальнобойных ракет-дронов "Паляница".

С начала украинского кризиса военная помощь Вильнюса Киеву составила €705 млн.