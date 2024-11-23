Литва и Украина подписали договор о развитии систем "Паляница"
Литва и Украина в рамках двустороннего военного сотрудничества подписали договор об инвестициях Вильнюса в размере €10 млн в развитие украинских дальнобойных вооружений "Паляница".
Документ, как сообщило литовское оборонное ведомство, подписали главы Минобороны двух стран Лауринас Касчюнас и Рустем Умеров, который находится с визитом в Литве.
"Данный договор является правовой базой для перевода средств на производство украинских вооружений", - приводятся в сообщении слова литовского министра.
По его словам, это является долгосрочным обязательством Вильнюса.
"Будем и в дальнейшем поддерживать производство украинских дальнобойных вооружений", - отметил Касчюнас.
В планы Литвы входит монтаж у себя украинских линий по производству дальнобойных ракет-дронов "Паляница".
С начала украинского кризиса военная помощь Вильнюса Киеву составила €705 млн.