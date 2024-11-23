Ситуация на фронте для ВСУ все еще остаётся сложной, признали в украинском Генштабе. Об этом пишет «Российская газета».

Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Купянск Харьковской области по-прежнему остается самой напряженной точкой на карте боевых действий. Он добавил, что ВСУ безуспешно контратакуют в Купянске в попытке замедлить продвижение сил РФ.

В Генштабе отметили, что российская армия постоянно атакует украинские позиции, используя своё преимущество в живой силе и технике.

Ранее в Генштабе ВСУ пожаловались на сложную ситуацию на линии противостояния 24 октября и 12 ноября.

Офицеры пояснили, что ВС РФ, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакуют позиции украинских подразделений.

Белоусов сделал заявление о разгроме ВСУ

Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой заметил, что командование не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом, потому что не хватает желающих воевать. По его словам, на ряде участков «преимущество российских военнослужащих может быть пятикратным».