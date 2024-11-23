Киев и НАТО проведут экстренные переговоры из-за «Орешника»

НАТО и Украина на будущей неделе намерены провести «экстренные переговоры», темой которых станет удар России новейшей ракетой по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом сообщает AP.

Корреспондент AP в Вашингтоне Сагар Мегани сообщает, что украинские чиновники и представители НАТО «опасаются дальнейшего развития событий» после того, как Россия применила новое баллистическое оружие.

«Во вторник НАТО и Украина проведут экстренные переговоры после того, как Россия атаковала областной центр с помощью экспериментальной гиперзвуковой баллистической ракеты», — пишет агентство.

По мнению AP, это «привело к эскалации 33-месячного конфликта».

В частности, приводятся слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что конфликт «вступает в решающую фазу» и «принимает очень драматические масштабы».

Агентство отмечает, что президент России Владимир Путин на этой неделе выступил по национальному телевидению и «сделал резкое предупреждение Западу». Он сказал, что атака с использованием ракеты средней дальности «Орешник» была ответом на использование Киевом американских и британских ракет большой дальности, способных нанести удар вглубь территории России.

«Орешник» может поражать цели на всей территории Европы

Путин добавил, что западные системы ПВО будут бессильны остановить новую ракету.

Выступая в пятницу перед представителями военной и оружейной промышленности, Путин заявил, что Россия начинает производство «Орешника», у страны появится «целая линейка ракет средней и меньшей дальности».

В Киеве сообщили, что ракета, поразившая Днепр, достигла скорости 11 Махов и несла шесть неядерных боеголовок.

Очевидцы рассказали, что на атакованном заводе «Южмаш» пробиты три подземных этажа по 6 метров каждый. Там хранились детали и оснастка для западных ракет.