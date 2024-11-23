Стало известно, с какой скоростью «Орешник» может поразить любую цель в Европе

Британские журналисты подсчитали, что новейшая российская ракета системы «Орешник» сможет уничтожить любую цель в Европе менее чем за 20 минут. Об этом пишет Daily Mail.

Как указывают авторы статьи, если такую ракету запустят с полигона Капустин Яр в Астраханской области, то объекты в Лондоне будут уничтожены менее чем за 20 минут, а в Берлине — менее чем за 15 минут.

Авторы материала указывают, что «Орешник» — не такое грозное оружие, как межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», однако она может нести ядерный заряд.

«Орешник» может поражать цели на всей территории Европы

Как писала «Парламентская газета», 21 ноября Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил, что ВСУ нанесли удары по Курской и Брянской областям дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow американского и британского производства. В ответ на это российские войска применили ракету «Орешник» и успешно нанесли удар по украинскому предприятию ВПК.