Генштаб ВСУ назвал сложной обстановку в зоне боевых действий

Обстановка в зоне боевых действий является сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

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«Ситуация на фронте остается сложной», — отмечается в публикации.

19 ноября в Генштабе ВСУ сообщили о сложной ситуации на всей линии фронта. Наиболее трудным для Украины остаются боевые действия на Красноармейском (Покровском) и Кураховском направлениях.

11 ноября украинский президент Владимир Зеленский по итогам ставки верховного главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что украинская армия собирается усилить оборону на этих направлениях.

До этого Сырский назвал защиту других направлений фронта причиной атаки на Курскую область России. Он заявил, что если бы не действия украинских военнослужащих в российском регионе, то десятки тысяч бойцов Вооруженных сил РФ штурмовали бы украинские позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях.