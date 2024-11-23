Дюжина солдат ВСУ сдалась в плен близ Великой Новоселки

Российские военные взяли в плен 12 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ села Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС.

Как отмечает корреспондент агентства, солдаты были взяты близ крупнейшего укрепрайона ВСУ на юге региона, сейчас они находятся в безопасности.

Ранее Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в Курской области сообщило, что за минувшие сутки 21 ноября в плен российским военнослужащим в зоне специальной военной операции сдались пятеро бойцов ВСУ. Обстоятельства, при которых украинские военные взяты в плен, не раскрываются.