СМИ: Украина работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты

Киев работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

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Украина держит в секрете подробности своей ракетной программы, однако, по утверждению издания, украинские чиновники недавно дали понять, что новое вооружение могут в скором времени ввести эксплуатацию.

Утверждается, что ракетной программе Украины недостаточно финансирования, что может влиять на ее эффективность.

Путин: РФ применила баллистическую ракету «Орешник» в Днепропетровске

В боевых условиях ВС РФ было проведено испытание одной из современнейших ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин указал, что сразу несколько систем, аналогичных «Орешнику», проходят испытания в России. Глава РФ подчеркнул, что комплекс не является модернизацией советских систем.

В чем особенности инновационного оружия и насколько оно эффективно в применении, выясняла «Вечерняя Москва». Также журналисты RT рассказали о характеристиках гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник», в частности, время ее подлета до некоторых европейских государств.