В Египте назвали применение «Орешника» на Украине четким посланием

Применение российской стороной гиперзвуковых ракетных систем средней дальности «Орешник» на Украине является четким посланием президента РФ Владимира Путина западным странам. Об этом заявил отставной генерал-майор ВВС египетского генштаба и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби, пишет РИА Новости.

«Конечно, использование гиперзвуковых ракет — это четкое послание», — отметил он.

По мнению эксперта, «сам факт использования гиперзвуковых ракет на театре военных действий, это очень четкий сигнал о том, что у России есть гиперзвуковое оружие, к которому у Европы и Америки нет противодействия». Так, собеседник агентства подчеркнул, что в мире не существует систем противоракетной обороны, способных эффективно отражать гиперзвуковые ракеты. В качестве примера отставной генерал-майор привел ракеты «Кинжал», отметив, что «Орешник» является гораздо более трудным для перехвата видом вооружения.

В России рассказали о дальности поражения цели «Орешником»

21 ноября Владимир Путин заявил о применении новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Целью удара стал один из крупнейших военных объектов на территории Украины, расположенный в Днепропетровске. Ранее главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может поражать цели по всей Европе.

Ранее иранский экономист и политолог Рухолла Модаббер высказал мнение, что удар российскими ракетными системами средней дальности — это недвусмысленное послание странам Запада, спонсирующим Украину.