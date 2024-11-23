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На Украине заявили о сведении счетов под предлогом мобилизации

На Украине под предлогом мобилизации бизнес и криминал занимаются сведением счетов с конкурентами. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

На Украине заявили о сведении счетов под предлогом мобилизации
© Лента.ру

«Кстати, сейчас в Украине под предлогом мобилизации сводят счеты: решают вопросы конкуренты в бизнесе или устраняют оппонентов из криминальных группировок. Вообще, Зеленский открыл портал, позволяющий всей нечисти разгуляться по Украине», — написал депутат.

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Так Дмитрук прокомментировал видео, на котором запечатлена насильственная мобилизация жителя Тернополя. На кадрах видно, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали мужчину, а собаку, которую он выгуливал, оставили на улице.

Ранее депутат украинского парламента Александр Федиенко заявил, что насильно мобилизованные мужчины смогут пожаловаться на действия сотрудников территориальных центров комплектования военному омбудсмену.

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