При вторжении в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) не только не смогли добиться поставленных целей, но и ухудшили свое положение на фронте. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

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Отмечается, что таким образом украинские войска предоставили Российской армии неоспоримое преимущество.

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«Риск в том, что линия фронта вдоль Донбасса рухнет. Вероятно, гораздо быстрее из-за этой курской операции», — заявила эксперт по военным исследованиям в королевском колледже Лондона Марина Мирон.

Военный аналитик Шон Белл, в свою очередь, заявил об «идеальном шторме», который заставил ВСУ удерживать территории в Курской области, одновременно обороняясь на своей территории.

Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что ВСУ уже утратили контроль над всей линией фронта из-за вторжения в Курскую область, что стало высокой ценой за атаку украинской армии на российский регион.