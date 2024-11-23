Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 23 ноября 2024 года.

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Минобороны заявило об ударах Су-25 по бронетехнике ВСУ в Курской области

Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по бронетехнике противника, сообщает ТАСС.

Это произошло в Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Минобороны рассказало о засаде десантников для ВСУ в Курской области

Крымские десантники уничтожили подразделения противника и захватили западную технику при попытке прорыва в одном из приграничных районов Курской области, сообщает ТАСС.

Вооруженные силы Украины в районе одного из населенных пунктов на бронеавтомобилях наткнулись на позиции гвардейского десантно-штурмового полка, однако десантники жестко остановили продвижение украинских вооруженных формирований.

Военнослужащие ВДВ устроили засаду и разгромили противника, уничтожив большое количество личного состава и техники ВСУ.

ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки "Восток" до 160 военных

Потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили за сутки до 160 военных, сообщает ТАСС.

Также противник потерял танк Т-64, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину MaxxPro, самоходную артиллерийскую установку Сaesar, гаубицу М198, самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Российские бойцы улучшили положение по переднему краю, пресекли укрепление ВСУ передовых позиций, проведение ротации, продвижение резервов и подвоз боеприпасов в районах Разлива, Раздольного, Зеленого Поля, Новодаровки и Луговского.