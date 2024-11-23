Мобилизация: последние новости на сегодня 23 ноября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 ноября 2024, в материале «Рамблера».

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Решение задач СВО зависит от солдат и офицеров, заявил Путин

Решение задач в рамках специальной военной операции, как и будущее России, зависит от солдат и офицеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского президента Владимира Путина.

«От мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, саперов, летчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, морского десанта. От слаженной работы всех родов войск», - заявил глава государства.

Российский лидер встретился с руководством Минобороны и представителями ОПК после успешного испытания ракеты «Орешник».

В Самарской области введут карты со скидками для семей участников СВО

Карты со скидками в магазинах появятся для семей участников специальной военной операции в Самарской области, сообщает РИА Новости.

Их введут с 1 января 2025 года. Как заявил глава региона Вячеслав Федорищев, в некоторых субъектах есть карта, по которой всем членам семьи участников спецоперации практически во всех региональных ритейлерах, магазинах предоставляется скидка.

В настоящее время в области действует социальная карта «Za Победу!» для бесплатного проезда в общественном транспорте, ее могут получить семьи участников СВО.

В Кузбассе обсудили меры поддержки участников СВО

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк обсудил с председателем регионального комитета семей воинов Отечества Натальей Ивановой меры поддержки участников специальной военной операции, сообщает RT.

По словам главы региона, с 23 ноября 2022 года накоплен большой опыт. Для оперативного решения вопросов, которые возникают у родных героев, в каждом муниципалитете действуют представители комитета.

Губернатор также отметил, что региональное правительство, министерства и профильные ведомства будут оказывать всю необходимую помощь участникам СВО и их семьям.